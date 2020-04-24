Karantinaya alınan küçük kıza doğum günü sürprizi - BİTLİS

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.Bitlis Kredi Yurtlar Kurumu ile Kızılay Bitlis Şubesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 14 gün karantinaya alınan ve bugün 5. yaşına giren Yeşiltepe için etkinlik düzenlendi.Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Serkan Buhan, Kızılay Bitlis Şubesi Başkanı Ali Cengiz ve yurt personeli, hazırladıkları doğum günü pastasıyla Yeşiltepe'nin ailesiyle kaldığı odasına gitti.Pastanın mumlarını yakarak minik kıza sürpriz yapan görevliler, ailenin mutluluğuna ortak oldu.Kredi Yurtlar Kurumu ve Kızılay Bitlis Şubesi görevlileri Yeşiltepe ve yurttaki diğer çocuklara çeşitli hediyeler verdi.