HABERTURK.COM

3700 yolcusu bulunan Japon yolcu gemisinde koronavirüs alarmı devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan cruise gemisinde 10 kişide daha koronavirüs tespit edildiği ve toplam sayının 20'ye yükseldiği ifade edildi.

Yokohama'da bir limana demirlenen Diamond Princess isimli gemide bulunanların iki hafta daha karantina altında tutulması bekleniyor. 171 yolcuya yapılan testlerin sonuçlarının ise henüz belli olmadığı belirtiliyor.

Koronavirüs tespit edilen son 10 kişinin içerisinde 4 Japonya, 2 ABD, 2 Kanada ve 1'er Yeni Zelanda ile Tayvan vatandaşının bulunduğu bildirildi.

14 günlük yolculuğun ardından Yokohama'ya ulaşan gemi, geçtiğimiz ayın son günlerinde 80 yaşındaki Hong Konglu bir adamın koronavirüs testinde pozitif sonuç vermesinin ardından karantinaya alınmıştı.

YOLCULAR KAMARALARA KAPATILDI

Karantina altındaki 3700 kişinin bulunduğu şartlar ise bir hayli zor.

Reuters'a konuşan 80 yaşındaki ABD'li çift Clyde ve Renee Smith, 2 torunlarıyla birlikte seyahatte olduklarını ve iki gündür kamaralarından çıkamadıklarını söylüyor. Penceresi olmayan küçük bir kamarada bulunduklarını ve dört kişi olmalarına karşın yalnızca bir sandalyeleri olduğunu belirten çift vakitlerini kitap okuyarak ve film izleyerek geçirmeye çalıştıklarını ifade ediyor.

Aynı gemide bulunan 43 yaşındaki Hong Konglu bir adam da çocuklarıyla beraber penceresi olmayan bir kamarada bulunduklarını söylerken, tek isteğinin kapıdan dışarı bir adım atarak güneş ışığı alabilmek olduğunu belirtiyor.

Reuters'ın ulaştığı bir diğer yolcu ise yemek servislerinin yavaş olduğunu ve zor şartlar altında olduklarını söylüyor.

Diamond Princess isimli geminin yolcularından 20 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından, Japonya'da toplam enfekte olan kişi sayısı 45'e yükseldi.

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve hızla tüm Çin'e yayılan koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 563 kişi hayatını kaybetti. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'nun açıklamasına göre salgının başından bu yana toplam 28 bin 18 kişide koronavirüs tespit edildi.