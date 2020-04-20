Karapınar'da alternatif ürünlere yönelik çalışmalar sürüyor - KONYA

AA

Üner, tamamına yakını tarla tarımı yapılan bölgede alternatif üretim modellerini üreticilere göstermek için KOP İdaresi desteği ile yürüttükleri proje kapsamında sera kurulumlarını tamamladıklarını söyledi.

Proje kapsamında fidelerin sera sahiplerine teslim edildiğini belirten Başkan Üner, şunları ifade etti:

"Dünyada su sorunu olduğunu bir gerçek. Bunu da gözönüne alarak alternatif ürünlere daha çok yönelmemiz gerekir. İç Anadolu bölgesinde sera ekili alanları gezdik. Bunları ilçemiz çiftçisine kazandırmak için proje hazırlayıp KOP’a sunduk ve kabul edildi. İlçemizde büyük oranda tarla tarımı yapılıyor. Bölgemizde alternatif ürünleri yetiştirme düşüncesindeyiz. Büyük tarlalarda üretim yapmayan üreticilerimiz de var. Onlara örnek teşkil etmesini istedik. Çiftçilerimize 9 sera kazandırdık. Birisini de ziraat odası bünyesinde kurduk. KOP yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Çiftimizin alternatif ürünlere de ilgilerini artırmak istiyoruz."