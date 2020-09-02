GRAFİKLİ - Kararlı mücadeleleriyle evlatlarını terörün pençesinden kopardılar

"Yedi Güzel Adam"ın kentinde UNESCO hedefi - KAHRAMANMARAŞ

AA

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, oğlunun dağa kaçırılmasından sorumlu tuttuğu HDP il binası önünde 22 Ağustos 2019'da oturma eylemi başlattı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı eylemden sonuç alan anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos 2019'da evladına kavuştu.

Hacire annenin mücadelesi, benzer acıyı yaşayan ailelere örnek oldu. Yüreği evlat hasreti ile yanan annelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemine her geçen gün katılan aile sayısı yükselirken, eylem birinci yılını doldurdu.

Türkiye'nin dört bir yanından büyük destek gören eylemi yapan aileler, yaz, kış, kar, yağmur, koronavirüs salgını ve tehditlere rağmen oturma eyleminden vazgeçmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya annelerin evlatlarına kavuşması için verdiği talimatla güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları hız kazandı. Kararlılıkla yürütülen oturma eylemi ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu 15 aile, evlatlarını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Dört gün süren oturma eyleminin ardından evladına kavuşan anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan da 10 Aralık 2019'da 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Cafer'e sarıldı.

Eyleme katılan annelerden Hüsniye Kaya'ya ise müjdeli haber 26 Aralık 2019'da verildi. Mekiye Kaya, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu. Kızına hasret kalan Kaya, 14 yaşındayken dağa kaçırılan ve teslim olan kızı Mekiye'yi bağrına bastı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada anne Kaya, 5 yıllık ayrılığın ardından büyük özlem duyduğu kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan yetim ve öksüz yakınları için oturma eylemine katılan hala G.A. ile babaanne Halime Kadran, güvenlik güçlerinin çalışmasıyla 10 Ocak 2020'de İbrahim Halil Kadran'a kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

- 4 yıllık hasretin ardından oğullarına sarıldılar

Bingöl'den gelerek 13 Ocak 2020'de oturma eylemine katılan Metin Açan'ın 4 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu H. Açan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Baba Metin ve anne Necla Açan, oğluyla 4 Şubat 2020'de bir araya geldi.

- Evlat hasretleri sona erdi

Evlat nöbeti tutan baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu, 11 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Hüseyin'e 5 yıllık hasretin ardından sarıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden gelerek eyleme katılan anne Gevriye Ayhan güvenlik güçlerine teslim olan kızı Pelda ile 16 Şubat 2020'de 5 yıllık hasretin ardından kavuşmanın sevincini yaşadı.

Erzurum'un Karaçoban ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan baba Melik ve anne Melek Aslan, 18 Şubat 2020'de güvenlik güçlerine teslim olan oğulları Volkan'a 6 yıllık hasretin ardından kavuştu.

Oturma eylemini kararlılıkla sürdüren anne Muteber Birlik, hasret kaldığı oğluna 25 Şubat 2020'de kavuştu. Terör örgütü PKK'dan kaçıp güvenlik güçlerine teslim olan Veysi ile annesinin buluşmasında, duygulu anlar yaşandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan ağabey Mehmet Nur ile annesi Cahide Alkan, 5 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan kardeşi Mehmet Emin Alkan'a 27 Şubat 2020'de kavuştu.

Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelerek 6 yıl önce dağa götürülen kızı Halise Alptekin (32) için oturma eylemi yapan Şahize Altınkaynak'a da büyük bir özlemle beklediği müjdeli haber verildi. Altınkaynak yıllardır hasret kaldığı evladı Halise'ye 27 Şubat 2020'de sarılmanın sevincini yaşadı.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu 9 Mart'ta güvenlik güçlerine teslim olan Tekoşin Açar (27),Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annesi Naime Dalmış ile 6 yıllık hasretin ardından buluştu. Naime Dalmış, 9 Mart 2020'de kızına sarıldı, gözyaşı döktü.

Güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu 9 Mart'ta teslim olan Haşim Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Açar, tedavisinin sürdüğü hastanede babasıyla buluştu.

- Bedensel engelli baba uğruna eylem yaptığı oğluna kavuştu

Oturma eylemi yapan bedensel engelli baba Cemal Ertaş ise jandarmanın ikna çalışması sonucu güvenlik güçlerine teslim olan oğlu Ramazan Ertaş'a (20) 8 aylık hasretin ardından 9 Temmuz 2020'de kavuştu.

- 11 yıldan sonra oğluna sarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemine katılan anne Sever Fidan'ın 11 yıllık evlat hasreti, 16 Temmuz 2020'de Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünde sona erdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele şubesinde anne Sever Fidan, Mardin'de güvenlik güçlerine teslim olan, büyük özlem duyduğu oğlu Tayfur Fidan'a sarıldı. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, anne Fidan 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Tayfur'u yeniden kavuşmanın sevincini yaşadı.