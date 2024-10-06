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        Haberler Gündem Güncel Karasu Çayı'nda balık ölümlerine inceleme | Son dakika haberleri

        Karasu Çayı'nda balık ölümlerine inceleme

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinden geçen Karasu Çayı'nda balık ölümleri ve kötü koku üzerine inceleme başlatıldı. İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 12:48 Güncelleme: 06.10.2024 - 12:48
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        Gaziantep'te Karasu Çayı’nda balık ölümleri ve kötü koku üzerine inceleme başlatıldı.

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        Tahtaköprü Barajı'nı besleyen Karasu Çayı kıyısında balık tutmak isteyen vatandaşlar, suyun üzerindeki ölü balıkları ve kötü kokuyu fark ederek durumu yetkililere bildirdi.

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        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri çayda incelemede bulunarak su numunesi aldı.

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        İnceleme sonuçlanana kadar çayda balık tutulması yasaklandı.

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        #gaziantep
        #karasu çayı
        #balık ölümleri
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