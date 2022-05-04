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Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde doğal güzellikleriyle dikkati çeken Karasu Çayı ve vadisi, Kovid-19 tedbirlerinde sağlanan normalleşme ile ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

AA
  • 01
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan, vadi yatağı boyunca ağaçlarla çevrili irili ufaklı onlarca şelalenin yer aldığı Karasu Çayı, her yıl çok sayıda doğa tutkununu ağırlıyor.

     
  • 02
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    10 kilometrelik yürüyüş güzergahı bulunan vadi, ziyaretçilerine, su ve kuş sesleri eşliğinde gezi yaparak doğayla iç içe bir ortamda temiz havayı soluma imkanı sağlıyor.

     
  • 03
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    Kovid-19 tedbirleri nedeniyle iki yıldır sessizliğe bürünen Karasu Çayı ve vadisi, sağlanan normalleşme ile şelaleleri ve rengarenk bitki örtüsüyle fotoğraf ve doğa tutkunlarını bekliyor.

     
  • 04
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    Valilik ve Büyükşehir Belediyesince yolu geçen yıl asfaltlanan Karasu Çayı ve vadisi, belediye ekiplerince temizlenerek, ziyaretçilere hazır hale getirildi.

     
  • 05
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    "MEZOPOTAMYA'NIN ALTIN ÜÇGENİNİN TAM MERKEZİNDE"

    Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karasu Çayı'nın yeşilin ve suyun buluştuğu bir alan olduğunu söyledi.

     
  • 06
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    Çayın Mardin sınırlarında yaklaşık 5 kilometre uzunluğa sahip olduğunu ifade eden Demirtaş, vatandaşların ve fotoğraf tutkunlarının vadiye ilgi gösterdiğini belirtti.

     
  • 07
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak alanda temizlik çalışması yaptıklarını aktararak, ziyaretçilerin geldiklerinde temiz bir alanla karşılaşmasını istediklerini kaydetti.
  • 08
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    Vadinin, Mezopotamya'nın altın üçgeninin tam merkezinde güzel bir yer olduğuna değinen Demirtaş, "Bütün vatandaşlarımız, özellikle Mardinli hemşehrilerimiz çok rahat bir şekilde piknik yapabilirler. Burası güvenli, temiz bir yer" dedi.
  • 09
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

    Demirtaş, vatandaşların daha rahat ve keyifli vakit geçirmeleri için alana yönelik bu yıl yeni bir proje hazırlamayı planladıklarını dile getirerek, ziyaretçilerin dinlenebileceği, piknik yapabileceği, çocukların oyun oynayabileceği, yürüyüş parklarının olacağı, çok rahat bir şekilde bisiklet sürülebilecek bir alan oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

     
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    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
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    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
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    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
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    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
  • 14
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
  • 15
    Karasu Çayı ve vadisi ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

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