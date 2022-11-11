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Karasu'da girdiği denizde kaybolan Rus vatandaşının cesedi kıyıya vurdu

Sakarya’nın Karasu ilçesinde 5 gün önce denizde kaybolan yabancı uyruklu şahısın cansız bedeni, denize girdiği bölgeden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu

Karasu'da girdiği denizde kaybolan Rus vatandaşının cesedi kıyıya vurdu
Rus vatandaşının cesedi kıyıya vurdu
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DHA

Sakarya'nın Karasu ilçesinde girdiği denizde dalgalara kapılarak boğulan Rus vatandaşı Temmot Aliyev'in (23) cansız bedeni kıyıya vurdu.

Rusya vatandaşları Umar Barlakov (38), kardeşi Aslan Barlakov (31), Achemez Aliyev (25) ve kardeşi Temmot Aliyev, geçen pazar günü Aşağıaziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'ndeki sahile geldi. Denize giren Aliyev kardeşler, bir süre sonra gözden kayboldu.


Barlakov kardeşler çevreden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen ekipler arama çalışmalarına başlarken, Achemez Aliyev yüzerek kıyıya çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler pazar gününden itibaren arama yaparken, bugün akşam saatlerinde Temmot Aliyev´in cansız bedeni kıyıya vurdu. Temmot Aliyev´in cesedi denize girdiği yerin yaklaşık 5 kilometre uzağında Liman mevkinde kıyıya vururken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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