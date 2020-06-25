Karataş Belediye Başkanı Topuz, aile traktörüyle ilaçlama yapıyor

Elazığ'da 42 kilogram esrar ile 18 bin 550 kök Hint keneviri ele geçirildi

AA

Topuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşlara hizmet etmek için çalıştıklarını belirtti.

Karataş'ın 43 mahallesi ile 23 bin 678 nüfusa sahip olduğunu ifade eden Topuz, yaz aylarıyla bu sayının 150-200 bine ulaştığını aktardı.

Son zamanlarda vatandaşlardan sivrisinekle ilgili çok fazla şikayet aldıklarını vurgulayan Topuz, ailesine ait traktör ve fan makinesini kullanarak, ilaçlama yaptığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de traktör ve fan makinesini dezenfeksiyon çalışmalarında kullandıklarını anlatan Topuz, "Vatandaşlarımızdan sivrisinekle ilgili gelen şikayetler neticesinde, çocukların bundan çok fazla mağdur olduğunu görünce böyle bir işe başladık. Vatandaşımızın hizmetindeyiz, imkanlarımız ölçüsünde hizmet etmeye devam edeceğiz." diye konuştu.