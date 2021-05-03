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Karate Milli Takımı, Lizbon'da birinci oldu

Karate Milli Takımı, Portekiz'in başkenti Lizbon'da yapılan Karate 1 Premier Lig'de kazandığı 3 altın ve 6 bronz madalya ile genel sıralamada birinci oldu

Karate Milli Takımı, Lizbon'da birinci oldu

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lizbon'da şampiyon olan milli takım, elde ettiği madalyaları 2 hafta önce hayatını kaybeden federasyon başkanı Esat Delihasan'a adadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen milli takım başantrenörü Levent Aydemir, 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota puanı veren organizasyonda alınan sonuçların sevindirici olduğunu ifade etti.

Lizbon etabında 87 ülkeden 740 sporcunun mücadele ettiğine dikkati çeken Aydemir, "13 ay sonra yapılan ilk kota müsabakası olması nedeniyle katılım yoğundu. Madalyalar kadar kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban'ın Tokyo 2020 bileti almasına ve +68 kiloda da Meltem Hocaoğlu Akyol'un olimpiyatlar için büyük avantaj yakalaması bizi sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde 19-22 Mayıs tarihlerinde yapılacak Avrupa Karate Şampiyonası'nda da zirveyi hedeflediklerini kaydeden Levent Aydemir, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Şampiyonası'nda Meltem Hocaoğlu Akyol'un da kilosunda Tokyo 2020'ye gitmeyi garantilemesini bekliyoruz. Daha sonra da haziran ayında Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak Kalifikasyon Turnuvası'na konsantre olacağız. Meltem ile birlikte 5 sporcumuz Tokyo'ya gidiyor. Biz Paris'te üç kategoride daha olimpiyat vizesi alarak Merhum Esat Delihasan'ın "Sekiz kategoride sekiz Türk sporcu" hayalini gerçekleştirmeye çalışacağız."

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