Karatede Süper Lig kurulacak

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Türk karatesini ülkenin her köşesine yaymak ve uluslararası arenada daha güçlü bir konuma getirmek için Süper Lig kurmak istediklerini söyledi.

Federasyonun yeni başkanı Ercüment Taşdemir, hedeflerini anlattı.

Türkiye'de halihazırda yaklaşık 100 bin lisanslı karatecinin bulunduğunu belirten Taşdemir, bu sayıyı 10 katına çıkarmak için kapsamlı projeler hazırladıklarını dile getirerek, "Yaz aylarında Türkiye Takımlar Karate Şampiyonası ve Süper Ligi'ni başlatıyoruz. Ayrıca, her ilde karatenin yapılabilirliğini artırmak adına antrenör istihdamına yönelik adımlar atacağız." diye konuştu.