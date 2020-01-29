Karavana Kardeşliği İstanbul’da bir araya geldi

Emrah Doğru edogru@haberturk.com

Habertürk’ten Emrah Doğru’nun haberine göre, Gümüşhane Öğretmen Lisesi mezunları, 2018 yılında mezun oldukları okula giderek, kendi ranzalarında yatmış, aynı karavanadan yemek yedikleri ve her zaman katılımda bulunan Süreyya Atilla öğretmenlerinden de birlikte ders almışlardı. 2019 yılında ise Kapadokya Ihlara vadisi, Erciyes Dağı gezisinde birtakım çalışmalar yapılmıştı.

Gümüşhane Öğretmen Lisesi mezunlarının 2020 yılının ilk buluşmaları ise İstanbul Sultanahmet’te gerçekleşti. Lise arkadaşlığı ile bağlarının bu kadar güçlü ve kopmaz olmasının temel sebebi ise eskilerin sıklıkla bahsettikleri “leyli meccani” yani parasız yatılı öğrenci olmaları. 24 saati paylaşanlar sadece bir zaman dilimini değil duygularını, geçmişlerini, istikballerini, hayallerini, yokluk ve varlıklarını da paylaşıyorlar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Başakşehir Kaymakamı Uğur Turan; “Gümüşhane öğretmen lisesi mezunu değerli arkadaşlarımla bir kez daha vatan, devlet, bayrak, millet sevgisinde buluşmanın büyük mutluluğunu yaşadım. Aziz İstanbul‘da gönülleri fethedenlerin kutlu şehrinde bu buluşma daha da bir anlamlıydı. Buluşmada vefa, kardeşlik, dostluk ve muhabbet kokuları vardı. Tek yürek, tek vücut büyük Türkiye aşkı vardı. Özlem vardı, hasret vardı. Geleceğe güvenle bakan bir çelik irade, sarsılmaz bir inanç ve iman vardı. İyi ki varsınız muhterem ağabeylerim, kıymetli kardeşlerim ve can dostlarım. Ellerinizden öpüyorum değerli öğretmenlerim.” İfadelerini kullandı.

Öte yandan öğretmen liselerinde demokrasinin yaygınlaşması için kabul edilmiş geleneksel hale gelmiş “okul başkanlığı “ seçimini de 15. Buluşmanın organizasyonunun mimarlarından Ayhan Kulaksız'ın kazandığı ifade edildi.