Karayolları-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3 (MAÇ SONUCU)
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Karayolları'nı 3-0 mağlup etti.
Salon: TVF Başkent
Hakemler: Yasin İlhan, Engin Duman
Karayolları: Dilay Özdemir, Ezgi Arslan, Ceren Baysal, Elif Boran, Eylül Durgun, Strunjak (Alara Altındağ, Selin Navruz, Leban, Elisa Tuana Köse)
Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Yaprak Erkek, Yasemin Güveli, Voronkova, Hande Baladın, Stevanovic (Tuna Aybüke Özel, Şebnem Simge Aköz, Defne Başyolcu)
Setler: 19-25, 24-26, 18-25
Süre: 76 dakika (25, 28, 23)