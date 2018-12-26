Kabul edilen maddelere göre, Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar sağlamak için kurulan POLSAN'ın daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması, ortaklarına yaptığı yardımların artırılması amacıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa daimi ortak olması şartı getiriliyor.

Arazi varlığı az olan küçük çiftçilerin desteklenmesi amacıyla Ziraat Odası üyelik aidatının alt sınırı asgari ücretin yüzde 2'sinden yüzde 1'e düşürülüyor.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan cezalar 2019'da artırılmayacak, cezalara yeniden değerleme oranı uygulanmayacak.

Boğaziçi Kanunu'nda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlarda yer alan taşınmaz malikleri de yapı kayıt belgesinden yararlanacak. Teklif, Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesinde değişiklik yapıyor. Sarıyer, Beykoz ve Üsküdar'daki bazı bölgeler bu kapsama dahil ediliyor.

Araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 2 Kasım 2016'dan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçenlere idari para cezası uygulanmayacak. Verilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerin tahsilatından vazgeçilecek. Varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığı kararlaştırılacak. Yargılama ve takip gideri, taraflar üzerinde bırakılacak ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar, 28 Şubat 2019'a kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019'a kadar ret ve iade edilecek.

SÜRE UZATIMI

14 ilde büyükşehir belediyesi ve 27 ilçe kurulmasına dair kanun kapsamında, tüzel kişiliği kaldırılan köylerde, emlak vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken vergi, harç ve katılım paylarına ilişkin istisna süresi ile bu yerlerde içme ve kullanma suları için ücretin en düşük tarifenin yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenmesine ilişkin uygulama süresi 31 Aralık 2022'ye kadar devam edecek.

Bu yerlerde Gelir Vergisi Kanunu'nda yer alan bazı istisna hükümlerinin uygulama süresi ile tüzel kişiliği kaldırılarak tek mahalleye dönüşen beldelerde içme ve kullanma sularından alınacak ücretin, en düşük tarifenin yüzde 50’sini geçmeyeceğine ilişkin hükmün süreleri 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

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