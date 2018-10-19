Sonbaharın gelişiyle Türkiye'nin cennet köşelerindeki yapraklar sararmaya başladı. Artvin'in Karçal Dağları'ndaki ormanlar, ve dağ eteklerindeki göller ziyaretçilerine ayrı güzellikler sundu
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Sonbahar aylarında renk cümbüşünün yaşandığı Artvin'in Karçal Dağları ve eteklerindeki göller, ziyaretçilerini büyülüyor.
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AA'nın haberine göre her mevsim ayrı güzellikler sunan Artvin'in etrafını saran Karçal Dağları, zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı çeşitliliğiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarını kendisine çekerken, sonbahar aylarında hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte ağaçlar farklı renklere bürünerek doğal bir güzellik oluşturuyor.
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Vadilerde bitki örtüsündeki renk cümbüşü sonbaharın tüm izlerini yansıtırken, eteklerde bulunan buzul göllerin manzarasına ise doyulmuyor. Beyaza bürünmüş dağların zirvelerinin sisli halinin de bu manzaraya katılması, fotoğraf tutkunlarına eşsiz dakikalar yaşatıyor.
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Fotoğraf tutkunları, renk cümbüşünü görüntüleyebilmek için Borçka'nın Heba Yaylası ve Şavşat'ın Aşağı Koyuncu, Yukarı Koyuncu ve Yavuz köyünü mesken tutuyor.
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Yaylacılar ve orman köylüleri ise ilk kar düşene kadar evlerinde zaman zaman bölgeye gelen doğa tutkunlarını ağırlayarak misafirperverlik örneği sergiliyor.
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Aile hekimi doktor Erkan Balta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehrin ve iş stresinden uzaklaşmak için yaylalara çıktığını belirtti.
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Sonbahar renklerinin ayrı bir güzelliği olduğunu vurgulayan Balta, "Doğanın renkleri içerisinde insan adeta kendini yeniliyor. Renklerle birlikte akan su ile birlikte adeta sizin de yorgunluğunuz üzerinizden akıp gidiyor." dedi.
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Balta, doğanın kendisi için bir terapi merkezi olduğunu sözlerine ekledi.
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