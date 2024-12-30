Karda mahsur kalan 4 araç kurtarıldı

Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Ödemiş ilçesi Horzum Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş ilçesinden Manisa'nın Turgutlu ilçesine giden 3 otomobil ve 1 servis aracı, bölgedeki yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Mahsur kalanların durumu ekiplere bildirmesi üzerine, olay yerine Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu ailelere erzak ve kumanya yardımında bulunduktan sonra yol açma çalışmalarına başladı.