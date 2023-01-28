İHA

Mersin Erdemli - Karaman Ayrancı yolunun Mersin istikametinde yaklaşık bin 700 rakımda ilerleyen bir otomobil trafiğe kapalı yolda kar yağışının da şiddetini artırmasıyla mahsur kaldı.

Otomobilde mahsur kalan vatandaşlar kendilerine kurtarması için bir çekici çağırdı. Ancak çağrılan çekici de karlı ve buzlu yola saplandı. Bunun üzerine mahsur kalan 5 kişi Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Bunun üzerine yola çıkan ekipler kepçe yardımıyla yolu açarak mahsur kalanlara ulaştı. Araçlar saplandıkları karlı ve buzlu yoldan çıkarılarak kurtarıldı.

Donma tehlikesi geçiren 5 vatandaş Toros Mahallesi’ne ulaştırılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.