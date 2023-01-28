Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa
ABONE OL

Karda mahsur kalan 5 kişi, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde kar yağışı sebebiyle bir otomobil ve onu kurtarmak için gelen çekicideki 5 kişi mahsur kaldı. Donma tehlikesi geçiren 5 vatandaş belediye ekiplerinin 4 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Karda mahsur kalan 5 kişi, 4 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı
İHA

Mersin Erdemli - Karaman Ayrancı yolunun Mersin istikametinde yaklaşık bin 700 rakımda ilerleyen bir otomobil trafiğe kapalı yolda kar yağışının da şiddetini artırmasıyla mahsur kaldı.

Otomobilde mahsur kalan vatandaşlar kendilerine kurtarması için bir çekici çağırdı. Ancak çağrılan çekici de karlı ve buzlu yola saplandı. Bunun üzerine mahsur kalan 5 kişi Erdemli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ulaşarak yardım istedi.

Bunun üzerine yola çıkan ekipler kepçe yardımıyla yolu açarak mahsur kalanlara ulaştı. Araçlar saplandıkları karlı ve buzlu yoldan çıkarılarak kurtarıldı.

Donma tehlikesi geçiren 5 vatandaş Toros Mahallesi’ne ulaştırılarak sağlık görevlilerine teslim edildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Tunceli’de kayganlaşan yolda kaza: Otobüs yoldan çıktı
GÜNDEM Kayganlaşan yolda kaza! Otobüs yoldan çıktı
VERGİ AFFI ne zaman, hangi tarihte çıkacak? 2023 Vergi affı hangi borçları kapsıyor? Vergi affı çıktı mı, kimler yararlanacak?
GÜNDEM Vergi affı ne zaman çıkacak?
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda değeri 800 bin TL olan doğal saç ele geçirildi - Güncel haberler
GÜNDEM Havalimanında ele geçirildi! Ağırlığı: 54 kg! Değeri: ...
ŞOKE EDEN OLAY | 3 uzun namlulu otomatik tüfek! 1 el bombası! Ev değil cephanelik! - Adana haberleri
GÜNDEM El bombası da Kalaşnikof da çıktı! Ev değil ...
Hastane odasında anlattıkları kan dondurdu! "Beni sırtımdan bıçaklayıp beni o halde eve kilitledi"
GÜNDEM Hastane odasında anlattıkları kan dondurdu!
Kar ne zaman yağacak | Son dakika hava durumu: Meteoroloji saat verip bölge bölge uyardı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? - Hava durumu İstanbul
GÜNDEM Meteoroloji saat verdi! Türkiye'nin beklediği kar ...
TOKİ MUĞLA kura sonuçları canlı izle: 28 Ocak 2023 TOKİ Muğla kura çekimi(Merkez, Bodrum, Fethiye) sonuçları ve isim listesi öğren
GÜNDEM TOKİ Muğla kura sonuçları ve isim listesi
Son dakika haberleri: Ellerinde plastik kelepçe vardı! Cansız bedeni bulundu! - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Ellerinde plastik kelepçe vardı! Cansız bedeni ...
Son dakika haberleri: Nevşehir ve Kayseri'de kaza! Ölü ve yaralılar var! - Gündem haberleri
GÜNDEM Nevşehir ve Kayseri'de kaza! Ölü ve yaralılar var!
Düzce'de iki araç köprüden uçtu! - Haberler
GÜNDEM İki araç köprüden uçtu! Öldüren makas!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.