"İKİNCİ KAPI AÇILIRSA NEGATİFMİŞİM"



Andy Cohen, Kardashianların salgın uygulamasını anlatırken, "Sanırım bunu tüm misafirlere yapıyorlar" ifadesini kullandı.

Şoförün kendisini eve götürdüğünü ve "Sizi içeri alacaklar. İkinci kapı açılırsa sonucunuz negatiftir" dediğini aktardı.

Cohen, şoförün bunu daha önce de yapmış gibi davrandığını belirterek, "İkinci kapı mı, sonucumu orada mı öğreneceğim?" diye şaşırdığını anlattı.