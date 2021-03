"İLGİNÇ BİR UYGULAMALARI VAR"

Ünlü sunucu Andy Cohen, Kardashian ve diğer aile üyelerini ziyaret ettiğinde karşılaştığı muameleyi podcast programında anlattı.

Kardashianların ilginç bir uygulamalarının olduğunu belirten Cohen, ailenin yeni reality show dizisi 'For Real: The Story of Reality TV' için röportaj yapmaya evlerine gittiğini söyledi.