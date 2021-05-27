KARDEMİR, 2021 Küresel Metal Ödülleri'nde finalist altı adaydan biri oldu

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Şirketin, Londra merkezli S&P Global Platts'ın bağımsız olarak düzenlediği organizasyonda uluslararası arenada finalist altı adaydan biri olarak diğer tüm kategoriler de dahil olmak üzere Türkiye'den yer alan tek şirket olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya metal sektöründe, endüstriyi ileriye taşımak için yeni teknolojileri ilerletmek, pazarları dönüştürmek ve yerleşik gelenekleri yeniden değerlendirmek için girişimci bir ruh sergileyen şirketlerin yer aldığı, S&P Global ödüllerinde şirketimiz, vizyoner yönetim anlayışının dünya pazarına yansımasıyla ön plana çıkmıştır. Şirketimiz, bu yılın ilk çeyreğinde birçok aracı kurumun beklentilerinin üzerinde açıkladığı karla sadece yükselen piyasanın değil, aynı zamanda istikrarlı yönetim anlayışının da etkisini ortaya koydu. Güçlü kurumsal yapısı ve kararlı yönetim anlayışıyla değerlendirilen şirketimiz, finansal sonuçlar, inovasyon, ürün kalitesi, güvenlik, sürdürülebilirlik, stratejik vizyon gibi kriterler göz önünde bulundurularak adaylığa layık görüldü."

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen şirketin, İSO 500'deki yerini bir basamak yukarı taşımayı başardığı da ifade edildi.