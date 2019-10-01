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Haberlerİş-Yaşam

KARDEMİR'de kapasite artırımı

AA

Haziranda durdurulan 4 nolu yüksek fırın yenileme çalışmalarının ardından yeniden ateşlenerek üretime başladı. KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, "Önümüzdeki yıl bir tane daha yüksek fırın yatırımı gerçekleşecek ve 3,5 milyon ton fiili kapasiteyi yakalamış bir şirket olacağız" dedi

KARDEMİR'de kapasite artırımı

Karabük Demir ve Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDEMİR) tesislerinde, 10 Haziran'da durdurulan 4 nolu yüksek fırınının, yenileme çalışmalarının ardından yeniden ateşlenerek üretime başladığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, yaklaşık 85 milyon lira harcamayla yenilenen yüksek fırında bölgesel zırh değişimi yapılarak fırın üretim kapasitesinin 450 bin tondan 550 bin tona yükseltildiği belirtildi.

Yenileme kapsamında, fırındaki tüm soğutma sistemleri, refrakterler, dökümhane, hidrolik boru hatları, elektrik otomasyon kabloları ve saboların modernize edildiği kaydedildi.

"ÜLKEMİZDE YÜKSEK FIRIN KURAN İLK ŞİRKET KARDEMİR"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç de gazetecilere yaptığı açıklamada, KARDEMİR'deki mühendislik kabiliyetlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Özelleşme sonrası bütün revetmanları kendimiz gerçekleştiriyoruz. KARDEMİR'in mühendisi, işçisi, formeni ve çalışanıyla başarıyoruz. Bu yüreğimize su serpiyor. Ülkemizde özel şirket olarak yüksek fırın kuran ilk şirket KARDEMİR, bunu da mühendis arkadaşlarımızla işçimizle çalışanımızla başardık. Önümüzdeki yıl içerisinde bir tane daha yüksek fırın yatırımı gerçekleşecek ve 3,5 milyon ton fiili kapasiteyi yakalamış bir şirket olacağız. Tüm KARDEMİR işçilerine ve çalışanlarına teşekkür ediyorum."

KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan ise yenileme çalışmalarında KARDEMİR personeli ile yurt içi ve yurt dışı tedarikçi firmaların personelinden oluşan yaklaşık 250 kişilik yatırım ekibinin görev aldığını ifade etti.

KARDEMİR'in yıllık 3,5 milyon ton üretim hedefine ulaşması için vizyon ve desteği için yönetim kuruluna teşekkür eden Soykan, yenilen 4 nolu yüksek fırının KARDEMİR'e bereketli kazançlar getirmesini de diledi.

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