Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR),geçen yılki karından 300 milyon lirasını hissedarlarına verecek.

KARDEMİR'den yapılan açıklamada, geçen yılın net karının 814 milyon 259 bin 158 lira olduğu hatırlatıldı.

Bu kardan hissedarlara pay verileceği aktarılan açıklamada, "150 milyonu 28 Haziran 2019, 150 milyonu da 29 Kasım 2019 tarihlerinde olmak üzere 300 milyon lira kar payı olarak dağıtılacak." ifadeleri kullanıldı.