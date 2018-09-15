Kardemir Karabük - OsmanlıSpor FK maçı öncesi rakamlar

Türkiye Spor Toto 1. Lig heyecanı devam ediyor. Kardemir Karabük, 16 Eylül 2018 Pazar günü OsmanlıSpor FK takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Kardemir Karabük 1 puanla 18. sırada, OsmanlıSpor FK 3 puanla 15. sırada bulunuyor. Kardemir Karabük son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. OsmanlıSpor FK, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 693 kodlu maçı oynayanlar; Kardemir Karabük galibiyet oranı 6.90, beraberlik oranı 4.00, OsmanlıSpor FK galibiyet oranı 1.20. Alt 2.30, üst 1.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Kardemir Karabük son haftadaki Trabzonspor müsabasında 3-0 yenildi.

OsmanlıSpor FK ise Akhisar Bld.Genç. maçında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Kardemir Karabük, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

OsmanlıSpor FK, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda OsmanlıSpor FK 3 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.

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