Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının ve transfer çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, Bursaspor alt yapısından yetişen geçtiğimiz sezon Yeşil Bursa forması giyen sol bek Berke Sağkan (20) ile 2 yıllık resmi sözleşme imzalanmıştır." denildi.

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