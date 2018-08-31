Namal, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, bugün gece yarısına kadar futbolcuların lisanlarının çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Altyapı oyuncularının antrenman yaptığı sırada, lisansları çıkartılamadığı için kadroya giremeyen isimlerden Moussa Sissoko ve Aymen Souda'nın saha kapısı önünde otururken çekilmiş fotoğrafını cep telefonundan gösteren Namal, "Bu, Türk sporu için de çok üzücü bir durum. Kimse kimsenin duygularıyla oynamasın. Bu adamlar dil bilmez, yol bilmez, yordam bilmez. Yöneticilere güvenmiş ve Kardemir Karabükspor'a gelmişler. Bizi üzen, duygusallaştıran ve konuşma yapmaya sürükleyen olaylar bunlardır." diye konuştu.

Bir kulüp yöneticisi olarak yetkililere seslendiğini aktaran Namal, "Türkiye Futbol Federasyonumuza çağrıda bulunmak istiyorum. Sesimizi belki Sayın Gençlik ve Spor Bakanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız da duyabilir. En azında kulüplere ek süre verilsin. Bugün son gün. Araya Kurban Bayramı tatili girdi. Yine 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle dün tatildi. En azından 5 Eylül 2018 tarihine kadar bu lisansları uzatma süresi versinler. Bunun için resmi bir başvuru yapılamıyor." şeklinde görüş belirtti.

Karabük Valiliğinde 28 Ağustos tarihinde yapılan toplantıda alınan karara imza atanların, sözünde durmasını isteyen Namal, şunları kaydetti:

"Şöyle bir örnek vereceğim. Ben uçakta yolculuk yapıyorum, diş doktoruyum. Birisi kalp krizi geçirmiş. Hostes tarafından, 'Doktor var mı uçağımızda?' anonsu olmuş. Ben Hipokrat yemini etmişim ve müdahale etmişim. Hastaya elimden geleni yapmışım. Hasta canlanırsa, Cenab-ı Allah'ın takdiridir, duasını ben alırım ama ölürse bir kalp cerrahı ve kardiyolog uzmanı olmadığım için ceza çekmemeliyim. Onun için ben burada tekrar söylüyorum. Buraya imza atan başta sayın valimiz, belediye başkanımız, milletvekillerimiz, oda başkanımız, herkes sözünde duracak. Bugün saat 17.00'ye kadar bizim para problemimizi çözecekler. Benim talebim budur."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ