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Karabükspor'dan lisans tepkisi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Fikret Yılmaz "Hatayspor maçına yine A2 takımıyla çıkacağız. Şu anki görüntü o. Bu son derece etik olmayan bir davranış. Kardemir Karabükspor'a bu yakışmıyor. Kardemir Karabükspor'a sahip çıkılmasını rica ediyorum. Kim benim oyuncularımla mukavele imzaladıysa verdiği sözleri yerine getirsin" dedi

14 Ağustos 2018 Salı, 20:23:14 | Güncelleme:

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un teknik direktörü Fikret Yılmaz, yeni transferlere lisans çıkaramadıkları için sezonun 2. haftasındaki Hatayspor maçında yine A2 takımı futbolcularıyla mücadele edeceklerini söyledi.

Fikret Yılmaz, Çamlık Spor Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk haftada Adana Demirspor'a 1-0 yenildikleri maçta genç oyuncularla mücadele verdiklerini belirterek, kulübü en iyi şekilde temsil ettiklerine inandığını dile getirdi.

Transfer edilen 16 futbolcuya kulübün lisans çıkaramadığını ve bunun için bir umut olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Adana Demirspor maçında statta çok güzel bir ortam vardı. Milletvekillerimiz soyunma odasına geldi, destek verdi. Destek öyle verilmez, destek icraat yaparak verilir." diye konuştu.

Kulüp Başkanı Mehmet Aytekin'in lisans çıkaracakları konusunda sözü olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini aktaran Yılmaz, "Transferin açılmasını rica ediyorum. Kardemir Karabükspor eşrafının duyarlı davranmasını rica ediyorum. Bu oyuncularla kim mukavele imzaladıysa gereğini yerine getirecektir, diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ligin ikinci haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yine A2 takımıyla çıkacağız. Şu anki görüntü o. Bu son derece etik olmayan bir davranış. Kardemir Karabükspor'a bu yakışmıyor. Ben kimseyi suçlamıyorum. Sadece Kardemir Karabükspor'a sahip çıkılmasını rica ediyorum. Kim benim oyuncularımla mukavele imzaladıysa verdiği sözleri yerine getirsin. Getiremiyorlarsa da gereğini yapsınlar. Ben her zaman her türlü gereğini yapmaya hazırım."

Başkan Aytekin, dün yaptığı açıklamada, transfer edilen oyunculara lisans çıkarabilmeleri için 12 milyon liralık vergi borcunun 1,5 milyon lirasını yatırmaları ve 1 milyon lirayı da teminat vermeleri gerektiğini ifade etmişti.

HATAYSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI

Kırmızı-mavili ekip, 18 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çamlık Spor Tesisleri'ndeki antrenmanda koşunun ardından teknik çalışma yapıldı.

İdmana, izinli olan Zeki Korkmaz, Serkan Kurtuluş, Murat Ceylan, İbrahim Kaş, Aydın Yılmaz ve rahatsızlığı bulunan Justin Mengolo katılmadı.

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