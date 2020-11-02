AA

KARDEMİR seçimli olağanüstü genel kurulunda adaylar belli oldu



Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) seçimli olağanüstü genel kurul toplantısının ilk oturumunda yönetim kurulu adayları belirlendi.

KARDEMİR Eğitim ve Kültür Merkezinde başlayan genel kurulun ilk oturumunda, A, B ve D grubu yönetim kurulu adayları netleşti.

Buna göre, "A grubu adayları olarak Mustafa Yolbulan, Alparslan Bayraktar, Muhammet Ali Oflaz ve Fatih Mehmet Erkoç, B grubu adayları olarak Yusuf Canbolat ve Kamil Güleç, D grubu adayı olarak Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit" gösterildi.

Genel kurulun ikinci oturumunda ise yönetim kurulu için seçim yapılacak.