Kardeş Çocukları 6. son bölümü dün akşam ekranlardaydı. Kardeş Çocukları'nda Umay, Hayat'ın şüphelerini dağıtmak için yaptığı açıklamayla Ümran'ın hedefine oturdu. Yeni bölüm fragmanında Ümran, Umay'ı suyun içinde boğmaya çalışıyor. Kardeş Çocukları 7. yeni bölüm fragmanı ev 6. son bölüm özeti haberimizde.

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KARDEŞ ÇOCUKLARI 6. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hayal ve Hayat, Volkan yüzünden karşı karşıya geliyor.

Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay Hayat’a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır. Umay’ın tuzağına düşen Hayat, annesiyle ilgili yeni bir hayal kırıklığının pençesinde, bir kez daha dağılır. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan ise öğrendiklerinin ağırlığıyla büyük bir karar vermek üzeredir. Diğer yanda, Volkan ve Hayat arasındaki çekim giderek gözle görülür hale gelirken, Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya gelir.

Ümran’la arasındaki duvarları yıkmaya kararlı olan Yıldırım’ın attığı beklenmedik adım ise, düşman kardeşler için yepyeni bir dönemi başlatır. Öte yandan, Ümran’a olan hastalıklı sevgisiyle kıvranan Cemal, hızla Umay’ın kontrolünden çıkar. İki kardeş de büyük tehlike altındadır. Yıldırım’ın ailesinin Amerika’dan dönmesi ise, sadece Ümran ve Umay için değil, Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara gebedir.