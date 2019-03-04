Kardeş Çocukları dizisi 6. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Dizi, heyecan dolu son bölümde yine izleyicileri ekranlara kilitlemeyi başardı. Son bölümde Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasını yapıyor. Diğer yandan ise Umay, Hayat’a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır. Peki Kardeş çocukları 7. yeni bölümde neler olacak? İşte, dizinin detayları...

KARDEŞ ÇOCUKLARI 7. BÖLÜM ÖN İZLEMESİ

KARDEŞ ÇOCUKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ümran ve Yıldırım, yıllar sonra geçmişin hesaplaşmasına dalarken, Umay, Hayat’a geçmişle ilgili bambaşka bir hikaye anlatır. Umay’ın tuzağına düşen Hayat, annesiyle ilgili yeni bir hayal kırıklığının pençesinde, bir kez daha dağılır. İki kız kardeşin gerçek hikayesine kulak misafiri olan Volkan ise öğrendiklerinin ağırlığıyla büyük bir karar vermek üzeredir. Diğer yanda, Volkan ve Hayat arasındaki çekim giderek gözle görülür hale gelirken, Hayal ve Hayat ilk kez Volkan yüzünden karşı karşıya gelir.

Ümran’la arasındaki duvarları yıkmaya kararlı olan Yıldırım’ın attığı beklenmedik adım ise, düşman kardeşler için yepyeni bir dönemi başlatır. Öte yandan, Ümran’a olan hastalıklı sevgisiyle kıvranan Cemal, hızla Umay’ın kontrolünden çıkar. İki kardeş de büyük tehlike altındadır. Yıldırım’ın ailesinin Amerika’dan dönmesi ise, sadece Ümran ve Umay için değil, Hayal ve Hayat için de sarsıcı sonuçlara gebedir.