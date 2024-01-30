Kardeş dehşeti! Ağabeyini 10 yerinden bıçakladı

Tartıştığı ağabeyini 10 yerinden bıçakladı Başkentte kardeş dehşeti yaşandı. Olayda bir kişi, tartıştığı ağabeyini 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Ahmet Ş. hastaneye kaldırılırken zanlı Murat Ş. gözaltına alındı

Ankara'nın Mamak ilçesinde tartıştığı kardeşi Murat Ş.(33) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan Ahmet Ş. (37) hastaneye kaldırılırken, şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre olay, Mamak ilçesinde meydana geldi. Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tartıştığı ağabeyini 10 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Murat Ş.'yi olay yerinde suç aleti ile birlikte gözaltına aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Polise verdiği ilk ifadesinde, ağabeyi ile uzun süredir aralarında husumet bulunduğunu ileri süren şüpheli, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yanında bulunan bıçak ile ağabeyini birçok yerinden yaraladığını söyledi.

Olayda ağır şekilde yaralanan ve Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ş.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri süren şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.