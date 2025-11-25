Habertürk
        Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü | Son dakika haberleri

        Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

        Kırıkkale Bahçelievler'de baba evinde çıkan tartışma kavgaya dönüştü; 47 yaşındaki Ali Sağlam bıçaklanarak yaralandı. Hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kardeşi Y.S. gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 00:52 Güncelleme: 25.11.2025 - 00:52
        Kardeş kavgası kanlı bitti: 1 ölü
        Kırıkkale'de tartıştığı kardeşi Y.S. (26) ile yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan Ali Sağlam (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokakta bulunan apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Ali Sağlam ile kardeşi Y.S. arasında baba evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., ağabeyi Ali Sağlam’ı bıçakla göğüs ve bileğinden yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli kardeş Y.S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        #Son dakika haberler
