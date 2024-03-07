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        Kardeş Tahsin ilk kez canlı yayında!

        10 yıl önce kaybolan Şükür Türkan Erdem'in kardeşi Tahsin Erdem ilk kez canlı yayına bağlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 10:04 Güncelleme: 07.03.2024 - 10:04
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        Kardeş Tahsin ilk kez canlı yayında!
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        Didem Aslan Yılmaz’la Vazgeçme’ ye verdiği röportajda ablası Şükür Türkan’ı hastaneye babasının götürdüğünü söyleyen Tahsin, babasıyla daha sonra yaptığı telefon konuşmasında; “Annem söyletti” dese de, babası Mustafa’nın tehditlerinden korktuğu için mi bunu söylediği ihtimali akılları karıştırmıştı.

        Yayına bağlanmayı önce kabul eden Tahsin, ardından vazgeçti ama sonunda gerçekleri anlatmaya karar vererek canlı yayına bağlandı.

        Babasının tehditleri yüzünden “Annem söyletti” dediğini itiraf eden Tahsin, Mustafa’nın kaybolduğu gece Şükür Türkan’ı hastaneye götürdüğünü doğruladı. Gece, babasının bağırmasıyla uyandığını ama bir şey anlamadığını söyleyen Tahsin, “Ablamı en son babam gördü.” dedi.

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