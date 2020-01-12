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Kardeşim Benim 2 oyuncuları kimler? Kardeşim Benim 2 nerede çekildi?

Kardeşim Benim 2. filmi ile izleyicinin dikkatini çekiyor. Romantik komedi tarzında film sevenler için son dönemin öne çıkan yapımı Kardeşim Benim serisinin 2 filminin oyuncuları kimler? İşte Kardeşim Benim 2 ile ilgili detaylar

Kardeşim Benim

Kardeşim Benim 2 filmi romantik komedi sevenler tarafından araştırılıyor. 24 Kasım 2017'de beyaz perdede izleyici ile buluşan Kardeşim Benim 2'nin ilk filmi ise 2016 yılında vizyona girmişti. Kardeşim Benim film seti Aslı Enver ile Murat Boz aşkının başladığı yer olarak biliniyor. İşte Kardeşim Benim 2 filmi ile ilgili detaylar...

KARDEŞİM BENİM 2 OYUNCULARI KİMLER?

Mert Baykal'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kardeşim Benim 2'de Burak Özçivit - Hakan, Murat Boz - Ozan, Pınar Deniz - Didem, Leyla Feray - Leyla, Mustafa Dok - Kenan karakterleriyle rol alıyor.

KARDEŞİM BENİM 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Kardeşim Benim 2 filminin çekimleri, Ege'de başlayıp Kapadokya ve Rize'de devam etti. Filmin bazı kısımları ise Gürcistan'da çekildi.

KARDEŞİM BENİM 2 KONUSU NEDİR?

İki ünlü kardeş Hakan (Burak Özçivit) ve Ozan (Murat Boz),arkadaşları Tato'ya (Ferdi Sancar) karşı son vazifelerini yerine getirmek için Ege'dedirler. Tato ölmüştür. Tesadüf bu ya, iki gün sonra Hakan'ın düğünü vardır fakat cenaze için köye gelmişlerdir. Hakan, Rize'nin önde gelen çay tüccarlarından Muzaffer'in kızı olan Didem'le (Pınar Deniz) evlenecektir. Muzaffer, Hakan'ın ünlü bir şarkıcı olması yüzünden bu evliliğe tepkilidir. Bir yandan Didem'i sıkıştırırken diğer yandan da Hakan'ın ensesindedir. Cenaze de olsa bizimkiler için çarşı pazar yine karışır. Kendilerini Ege'den İç Anadolu'ya, yetmezmiş gibi sınır ötesine, sürprizlerle dolu yolculuk sonunda da Karadeniz'de bulurlar. Üstelik yanlarında abilerinden ve nişanlısından kaçan bir Leyla (Leyla Feray),öldü sandıkları Tato, zamansız bir aşk, yetişmeleri gereken bir düğün gibi dertlerle...

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