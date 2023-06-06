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Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşine kurşun yağdırdı
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Tartıştığı kardeşine kurşun yağdırdı

Adana'da İmam Maral, birlikte hurdacılık yaptığı kardeşi Adem Maral'a çıkan tartışmada tabancayla kurşun yağdırdı. Polise teslim olan İmam Maral, kardeşinin aile içinde sürekli huzursuzluk çıkarttığını, anne ve babasını da daha önce darp ettiğini, bu nedenle yaşanan kavgada olayın meydana geldiğini ileri sürdü

Kardeşine kurşun yağdırdı
DHA

Adana'nın Ceyhan ilçesinde İmam Maral (27), birlikte hurdacılık yaptığı kardeşi Adem Maral'ı (23), tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Ceyhan Sanayi Sitesi içerisinde, Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 5'inci Blok girişinde hurda işletmesi bulunan İmam Maral ile kardeşi Adem Maral arasında aile içi geçimsizlik yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce İmam Maral, tabancasını çıkartıp kardeşine ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Adem Maral, ağır yaralandı.

İmam Maral ile kardeşi Adem Maral
İmam Maral ile kardeşi Adem Maral

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adem Maral götürüldüğü Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye karşın hayatını kaybetti.

İmam Maral, iş yerine gelen polise teslim oldu. Maral'ın ilk ifadesinde kardeşinin ailesini huzursuz ettiğini, anne ve babasını da daha önce darp ettiğini bu yüzden yine aralarında kavga çıktığını bu sırada tabancasını çıkartıp ateş açtığını söylediği öğrenildi.

Hayatını kaybeden Adem Maral, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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