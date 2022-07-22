Kardeşini ayırmaya gitti, 2 kurşunla öldü 0:00 / 0:00

DHA

Bursa'da, kavga eden kardeşini ayırmaya giden Yasemin Çedik, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi'nde önceki gece her ikisi de alkollü olan R.C. ile Y.K. yolda karşılaştı. Husumetli olan taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. R.C.'nin aynı mahallede oturan ablası Yasemin Çedik, kavgayı haber alıp olay yerine gitti.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Kavga edenlere yaklaştığında Yasemin Çedik, göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığıldı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Yasemin Çedik, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SİLAH HENÜZ BULUNAMADI

Evli ve 3 çocuk annesi Yasemin Çedik, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Çedik, dün kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis, R.C. ile Y.K.'yi gözaltına aldı. Çedik'in ölümüne neden olan silah ise henüz bulunamadı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.