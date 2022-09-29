"İntihar" demişlerdi! Aile içi dehşet çıktı!

Muğla'da olay, 21 Eylül tarihinde saat 00.15 sıralarında Köyceğiz ilçesine bağlı Kavakarası Mahallesi'nde meydana geldi.
İNTİHAR İHBARINDA BULUNDULAR
DHA'da yer alan habere göre Münir Koç'un (46) yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne intihar ihbarında bulundu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince öldüğü belirlenen Koç'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu Münir Koç'un ağabeyi Tünür Koç (48) tarafından aile içi anlaşmazlık sonucunda öldürüldüğü ve olaya intihar süsü verildiğini ortaya çıkardı.
KATİL AĞABEY TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Tünür Koç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.
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