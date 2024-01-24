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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı

        Kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 19 yaşındaki genç, kız kardeşini rahatsız eden genci bıçaklayarak ağır yaraladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 23:51 Güncelleme: 24.01.2024 - 23:54
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        Kardeşini rahatsız eden genci bıçakladı
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        İHA'nın haberine göre, 19 yaşındaki Y.E., kız kardeşine rahatsızlık verdiği iddia edilen 19 yaşındaki G.K. ile karşılaştı.

        Aracından inen G.K. ile Y.E arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Y.E., G.K’yi bıçakladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayı gören Bafra Belediyesi temizlik işleri işçileri 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bıçaklanan şahsı Bafra Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Olay yerinden kaçan Y.E. ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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