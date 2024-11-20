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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kardeşini vurdu, çocuklarını esir aldı! | Son dakika haberleri

        Kardeşini vurdu, çocuklarını esir aldı!

        Esenyurt'ta sokak ortasında tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldüren ve çocuklarını rehin alan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 22:03 Güncelleme: 20.11.2024 - 22:03
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        Kardeşini vurdu, çocuklarını esir aldı!
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 22.30 sıralarında İstanbul Esenyurt Sultaniye Mahallesi 641. Sokak üzerinde meydana gelmiş ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen İlhan Sapil (43), kardeşi Barış Sapil ile (40) tartışma yaşamıştı.

        Büyüyen tartışmada ağabey İlhan Sapil, yanında bulunan silahla kardeşine defalarca ateş etmiş ve sonrasında silahla birlikte aynı sokakta bulunan evine kaçarak çocuklarını rehin alarak kapıyı kilitlemişti. Şahıs, özel harekat polislerinin operasyonuyla ele geçirilerek gözaltına alınmıştı.

        ORTAKLIĞI BİTİRMEK İSTEDİKLERİNDE HUSUMET OLUŞTU

        Emniyet sorgusu yapılan İlhan Sapil, verdiği ifadede kardeşiyle ortak ticaret yaptıkları ve kazançları ile 4 adet daire satın aldıkları, ortaklığı bitirmek istediklerinde aralarında husumet oluştuğunu söyledi.

        Zanlı, daha sonra kardeşinin kendisine ait araca çekiç ile zarar vermesinden dolayı tekrardan tartışma yaşadıkları ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi.

        Emniyette sorgusu tamamlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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