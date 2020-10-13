Kardeşinin şehit düştüğü mevziyi ziyaret eden kaymakam duygusal anlar yaşadı

AA

Kaymakam Aydın, 1997'de PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmada ağabeyi Jandarma Uzman Çavuş Kerem Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 asker ve 2 güvenlik korucusunun şehit olduğu bölgeye geldi.

İran sınırındaki Akçalı Jandarma Karakolu'nun bulunduğu bölgede, silah arkadaşlarıyla terör örgütü PKK'ya karşı kahramanca mücadele veren ağabeyinin şehit olduğu 10 numaralı mevziyi ziyaret eden Aydın, burada duygusal anlar yaşadı.

Aynı çatışmada şehit düşen güvenlik korucularından Fariz Yalçın'ın çocuklarından yaşananları dinleyen Aydın, güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Kaymakam Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla bölgeye terörün yerine huzurun geldiğini söyledi.

Ağabeyinin de aralarında bulunduğu askerlerin teröristlere karşı kahramanca mücadele ettiğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"Cumayı cumartesi gününe bağlayan gecede göğüs göğüse çarpışan ağabeyimin de aralarında olduğu 7 askerimiz ve 2 güvenlik korucumuz burada şehit oldu. 1997'de 200 kişilik terörist grubunun saldırdığı bu topraklarda bugün silahsız bir şekilde, mevzilerde, vatan mücadelesinin verildiği yerde incelemelerde bulunuyorum.

Bugün bu topraklarda terör yok. Akçalı köyüne baktığımda tarım, hayvancılık yapılan, sularının aktığı, insanlarının mutlu olduğu bir yer görüyorum. 90'lı yıllarda buralarda terör, korku vardı. Bugün devletimizin gösterdiği terörle mücadele iradesiyle teröristler buralardan silindi. Bugün bu topraklarda huzur var."