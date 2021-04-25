Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Kardeşlerim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 10. son bölüm

Kardeşlerim 10. son bölüm ekrana geldi. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Son bölümde; Ömer'den şaşırtan bir karar geliyor. Kardeşlerim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 10. son bölüm...

Kardeşlerim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 10. son bölüm

Kardeşlerim dizisinin 10. son bölümünde; Ömer, Akif'in para teklifini kabul edince Kadir'le arasında ipler gerilir. Evi terk eden Ömer nereye gideceğini bilmez haldeyken sürpriz bir davet alır. Kardeşlerim 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim 10. son bölüm...

KARDEŞLER 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kardeşlerim dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alıyor.

KARDEŞLER 10. SON BÖLÜM

Doruk kendisine güvenmeyen Asiye'nin kalbini kazanmak için elinden geleni yapar. Orhan çocukları evden kovan, üstüne bir de paralarını alan Şengül'e çok kızgındır. İkilinin arası iyice açılır. Ömer sıfırdan yükselerek, zengin olma hayallerine dalıp Akif'in yanında işe girer. Ancak kardeşlerinden uzakta, ait olmadığı bir dünyada zorlanır, eve geri döndüğünde herkesi şaşırtan bir gelişme olur.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm ne zaman? Kim Milyoner Olmak İster bitti mi?
TELEVİZYONKim Milyoner Olmak İster bitti mi?
Çukur 126. yeni bölüm fragmanı yayında!
TELEVİZYONBüyük rövanş!
Savaşçı oyuncuları 2021 kadrosunda kimler var? Yeni Savaşçı oyuncuları isimleri ne, kimler? İşte konusu
TELEVİZYONSavaşçı oyuncuları kimler?
İbo Show ne zaman? İBO SHOW hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
TELEVİZYONİBO SHOW saat kaçta başlayacak?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler? Kuzey Yıldızı İlk Aşk nerede çekiliyor? İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk oyuncuları kimler?
Gönül Dağı'na yeni oyuncu! Gönül Dağı oyuncuları kimler, karakterleri ne? Gönül Dağı dizisi konusu
TELEVİZYONGönül Dağı oyuncuları kimler?
Kardeşlerim oyuncuları yaşları kaç, isimleri ne? Kardeşlerim oyuncuları kimler? İşte konusu ve oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKardeşlerim dizisi oyuncuları
Recep İvedik oyuncuları kim? Recep İvedik konusu ne?
TELEVİZYONRecep İvedik oyuncuları ve konusu
TV Yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 24 Nisan 2021
İBO SHOW konukları 24 Nisan 2021: SIRA GECESİ! Bugünkü İbo Show konukları kim, isimleri ne?
TELEVİZYONBu hafta İbo Show konukları kimler?