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Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kardeşlerim 11. son bölüm...

ATV'nin kısa sürede büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Kardeşlerim, 11. yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sevilen dizinin bu akşamki bölümünde Kadir, Ömer’i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kaldı ve ortalık karıştı. Peki şimdiden merakla beklenen Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kardeşlerim 11. son bölüm...

Kardeşlerim bu akşam ekranlara gelen 11. bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölüme daha sahne oldu. Peki son bölümde neler oldu ve yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

KARDEŞLERİM 11. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kadir, Ömer’i hapisten kurtarmak için zor bir karar vermek zorunda kalır. Harika, Asiye’yi okuldan attırmak için sinsi bir plan yapar. Doruk’un ise bu olaya tavrı herkesi şaşkına çevirir.

Şengül, Ömer’in Suzan’ın oğlu olduğunu öğrenir ve bu gerçeği kanıtlama derdine düşer. Ömer zengin olursa, hayatları kurtulacak hayaliyle yeni entrikalar peşine düşerken, herkesin hayatını etkileyecek hamleler yapar.

KARDEŞLERİM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kardeşlerim 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

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