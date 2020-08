AA

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi öldü.

Servetiye Karşı Mahallesi'nde Mustafa C. (67) ile kardeşi Mehmet C. (49) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa C, kardeşi Mehmet C'ye tabancayla ateş etti. Ağır yaralanan Mehmet C, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aracıyla olay yerinden kaçan Mustafa C. Armutboğazı mevkiinde kaza yapması üzerine Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.