Kardeşlerinin okuması için kendini feda eden küçük Ahmet, odun kırarak ailesini geçindiriyor - İDLİB

AA

Rejimin İdlib'e saldırılarından kaçarak Lazkiye ilindeki Türkmendağı'nda bir çadıra sığınan 9 kişilik Amero ailesi maddi imkansızlıklar içerisinde hayata tutunmaya çabalıyor.13 yaşındaki Ahmet ise ailesinin geçimini ve kardeşlerinin eğitimlerine devam edebilmesini sağlamak için ormanda odun topluyor ve kırıyor.Ahmet Amero AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kardeşlerimin eğitimlerine devam etmeleri için her gün hasta babamla odun kırmaya gidiyoruz. Keşke ben de okuyabilsem. Ama durumumuz izin vermiyor.'' dedi.

Annesinin de sağlık sorunları olduğunu ifade eden Amero, "Biz 7 kardeşiz. Çadırda yaşıyoruz. Kış mevsiminde içeriye su akıyor. Tek isteğim kardeşlerimin okuması." şeklinde konuştu.

- Dört yıldır aynı çadırda kalıyorlar

Ahmet'in babası Ebu Muhammed de, 5 yıl önce evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, ''Elimizdeki para bitti. Çadırda yaşıyoruz. Kış mevsimi geldi. Kışın şartlar daha kötü. Çadırlar çürümüş. 4 yıldır aynı çadırlardayız. Hava durumu çok kötü. Isınmak için bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

- İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.