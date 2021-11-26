Güneş, Şakir'in yemek dışında iş yerlerindeki özellikle çay kaşığı ve şekerleri de aldığını belirterek, "Şakir cama tıklayarak 'ben geldim' diyor. Yemeğini ve suyunu veriyoruz. Ama o genelde masaların üzerindeki çay kaşıklarını ve şekerleri alıyor. Bir lirayı çok seviyor mesela, verdiğimiz zaman sahibi Mehmet beye götürüyor. Biz Şakir'i çok seviyoruz, o da kendisini hiç özletmez, her gün bizi ziyaret eder" dedi.