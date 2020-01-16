Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyşehir-Konya kara yolunda rutin yol kontrolü yaparken bir kargo aracının kendilerini görünce durup tekrar hareket etmesinden şüphelendi. Kargo aracını durduran jandarma ekipleri araçta detaylı arama yaptı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, jandarmanın yaptığı aramada kaçak üretilen 500 tabanca, silahlara ait namlu ve şarjörler ile 10 pompalı av tüfeği ele geçirdi. Silahların sahibi oldukları belirlenen Y.G, M.G, O.Y. ve M.S. hakkında soruşturma başlatıldı.
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