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Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi. Yapılan operasyonda kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı.

Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı: 1 tutuklama
Kargo aracından 13 kilo 879 gram esrar çıktı
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İHA

Kırıkkale'de durdurulan kargo aracında yapılan aramada, 13 kilo 879 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde kullanan ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Polis, doğu illerinden batı illerine kargo aracıyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Kargo aracı, Kırıkkale-Ankara D-200 kara yolu üzerindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Polis ekiplerince yapılan aramada 24 paket halinde 13 kilo 879 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan G.T. isimli şahıs ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, tutuklandı.

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