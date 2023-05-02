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Haberler Gündem 3. Sayfa Kargocu diye kapıyı açtırıp kurşun yağdırdı
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Kendini kargocu diye tanıttı, kurşun yağdırdı

Kocaeli'de Serkan K., kendini kargocu diye tanıtıp kapıyı açtıran kişi tarafından silahla vuruldu. Şüphelinin kurşun yağdırdığı Serkan K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Kargocu diye kapıyı açtırıp kurşun yağdırdı
AA

Kocaeli'de bir kişi, kendini kargocu olarak tanıtan şüpheli tarafından silahla öldürüldü.

Gebze ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Ankara Caddesi'ne motosikletle gelen bir kişi, Serkan K.'nin (44) evinin kapısının zilini çaldı.

Şüpheli, kapıyı açan kişiden kargo getirdiği gerekçesiyle Serkan K.'yi çağırmasını istedi. Kapıya gelen Serkan K. daha sonra şüpheli tarafından 5 el ateş edilerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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