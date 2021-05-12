İçişleri Bakanlığı tam kapanma genelgesine göre 2021 Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam edecek. Ramazan Bayramı'ndan önce kargoda işi olan vatandaşlar 12 Mayıs arefe günü kargo çalışma saatlerini araştırıyor. Kargolar bugün (12 Mayıs) açık mı? Arefe günü kargolar çalışıyor mu, kaça kadar açık? İşte saatler

AREFE GÜNÜ KARGOLAR AÇIK MI?

Normal şartlarda Pazar günü ve resmi tatillerde kargolar çalışmıyor. Arefe günü mesailerin yarım gün olması sebebiyle kargo şirketleri de yarım gün çalışıyor ancak bazı kargo firmaları tam gün de çalışabiliyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil),yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak."

Resmi tatil olarak kabul edilen Ramazan Bayramı boyunca (13, 14, 15 Mayıs 2021) kargolar çalışmayacak.