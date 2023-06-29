Kargolar ne zaman açılacak? Kargolar bugün açık mı?

Kurban Bayramı tatili devam ederken kargoların çalışma saatleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kargoda siparişi olan vatandaşlar eşyalarına ne zaman ulaşacağını merak ediyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da kargo firmaları, bayram süresince kapalı kalacak. İşte kargo firmalarının faaliyete geçeceği tarih…