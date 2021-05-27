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Kari'a Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Karia suresi anlamı ve fazileti nedir?

Kur'an-ı Kerim'in 101. suresi olan ve 11 ayetten oluşan Karia Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu araştırılıyor. Karia Suresinde kıyamet günü gerçekleşecek olaylardan ve ahiret hayatı bahsediliyor. İşte Karia suresi anlamı ve fazileti...

Kari'a Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Karia suresi anlamı ve fazileti nedir?

Karia suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Karia Suresi anlamı ve fazileti merak konusu oldu. İsmini ilk ayetinde geçen ve kıyamet günü anlamında kullanılmış olan el-Kari'a kelimesinden alan Karia Suresinde kıyamet günü gerçekleşecek olaylardan ve ahiret hayatı konulardan bahsediliyor. Sure 11 ayetten oluşuyor.

KARİA SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- El kariah
2- Mel kariah
3- Ve ma edrake mel kariah
4- Yevme yekunün nasü kelferaşil mebsus
5- Ve tekunül cibalü kelıhnil menfuş
6- Fe emma men sekulet mevazınüh
7- Fe hüve fi ıyşetir radıyeh
8- Ve emma men haffet mevazınüh
9- Fe ümmühu havıyeh
10- Ve ma edrake mahiyeh
11- Narun hamiyeh

Karia Suresi Türkçe Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O apaçık bela (Kıyamet)...
2- Nedir o çarpacak bela?
3- O çarpacak belanın ne olduğunu ne bildirdi ki sana?
4- O gün insanlar çırpınıp yayılan pervaneler gibi olacak.
5- Dağlar da didilmiş renkli yünler gibi atılacaktır.
6- İşte o zaman tartıları ağır basan kimse,
7- Artık hoşnut olacağı bir hayat içindedir o.
8- Fakat tartıları hafif gelen kimse.
9- O vakit onun anası Haviyedir.
10- Ve bildin mi, Haviye nedir?
11- Kızışmış bir ateştir!

KARİA SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

KARİA SURESİ TESFİRİ

“Korkunç ses” diye çevirdiğimiz kāria kelimesi sözlükte “şiddetle vurmak, çarpmak” anlamına gelen kar‘ kökünden türemiş bir isim olup kıyameti ifade eder. Arapça’da büyük felâket ve belâya da kāria denir (bk. Ra‘d 13/31). Kıyamet dehşet verici halleriyle kalplere korku saldığı ve o günde suçlular cezaya çarptırıldığı için kıyamete kāria denmiştir. Bu âyetler, gerek üslûp gerekse anlam bakımından kıyamet olayının büyüklüğünü ve şiddetini ifade ettiği gibi kıyametin ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

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