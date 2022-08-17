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Karı-koca arasındaki sosyal medya kavgasında kan döküldü

Eşinin sosyal medya paylaşımından rahatsız olan koca, av tüfeği ile karısını ağır yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan koca gözaltına alındı

Karı-koca arasındaki sosyal medya kavgasında kan döküldü
Eşler arasında sosyal medya kavgası!
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İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde sosyal medya paylaşımlarına kızdığı karısını genital bölgesinden av tüfeği ile vurarak ağır yaralayan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Didim'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk sahibi L.G. (30) ve F.G. (22) arasında sosyal medya paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre karısının sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olarak kızan L.G. evde bulunan av tüfeği ile karısı F.G.'yi genital bölgesinden vurup ağır yaralayarak kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri de olayın ardından kayıplara karışan L.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Hastanede tedavi altına alınan F.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.<

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