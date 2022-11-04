Karı-koca kılığında sahte pasaport ürettiler!

İstanbul’un Fatih ilçesinde sahte pasaport ve kimlik düzenleyen yabancı uyruklu 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA'nın haberine göre, adreste yapılan aramada çok sayıda sahte pasaport ve pasaport basımında kullanılan malzeme ile evraklar bulunurken, gözaltına alınan zanlıların karı-koca kılığında ev kiralayarak bu işi yaptıkları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih’te bir evde sahte pasaport ve kimlik düzenlendiğini istihbaratını aldı. Eve girip çıkanları takibe alan emniyet ekipleri tarafından 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda Fas uyruklu R.B. ile Irak kökenli M.K.I.A.B adlı yabanı uyruklu 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.